Fuga di San Valentino | Roccaraso la meta più gettonata per un weekend romantico
Roccaraso si conferma la meta preferita degli innamorati per il weekend di San Valentino, grazie alle belle nevicate che attirano coppie in cerca di relax e neve fresca. Quest’anno, molti decidono di trascorrere la festa degli innamorati tra le piste e i ristoranti del piccolo centro abruzzese, preferendo questa destinazione rispetto alle località estere. In particolare, le prenotazioni per le strutture alberghiere sono aumentate del 20% rispetto allo scorso anno, segno di un crescente interesse verso questo angolo di montagna.
Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza Holidu, ha stilato la classifica delle destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino. Tra le top 30 anche Castel di Sangro Fra le mete più ambite dagli innamorati, quest'anno, l'Italia batte l'estero e la regina delle destinazioni romantiche nel weekend di San Valentino è Roccaraso, in Abruzzo. A confermarlo e Holidu.it, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d’Europa, che ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino, indicando anche il prezzo medio a notte delle case vacanze.🔗 Leggi su Chietitoday.it
La Dolce Vita Orient Express: quanto costa il romantico itinerario per San Valentino
Il treno di lusso La Dolce Vita Orient Express ha appena annunciato due viaggi speciali per San Valentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: E quest'anno, che si fa (e dove si va) a San Valentino?; Fuga romantica di una notte: 6 città e 6 resort in campagna da scoprire (non solo a San Valentino); Fuga di San Valentino: Roccaraso la meta più gettonata per un weekend romantico; FIPE, SAN VALENTINO AL RISTORANTE IL CUORE DELLA FUGA ROMANTICA. LA SINERGIA TRA RISTORAZIONE E OSPITALITÀ FIRMA IL WEEKEND DEGLI INNAMORATI - FIPE.
La fuga di San Valentino di Cole Palmer! La stella del Chelsea vola a Dubai mentre i compagni di squadra fanno una gita a HullCole Palmer ha trascorso il giorno di San Valentino a Dubai con la fidanzata Olivia Holder, mentre il Chelsea ha battuto l'Hull City nella FA Cup con un punteggio di 4-0. L'attaccante inglese è stato ... msn.com
Per San Valentino ho preparato per mia moglie le seppioline come da ricetta dello Chef , 60ºx20’ e le ho adagiate sopra una purea di zucca…che dire, semplicemente sublimi, si scioglievano a strizzarle con la lingua su palato! La prossima volta proverò a pas facebook