Fuga di monossido | un’intera famiglia intossicata a Calolziocorte tra cui un bimbo di sei anni

Una famiglia di sei persone è stata intossicata dal monossido di carbonio a Calolziocorte, probabilmente a causa di un malfunzionamento della caldaia in casa. La fuga di gas ha provocato malori tra i membri, tra cui un bambino di soli sei anni. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, portando tutti in ospedale per controlli. La situazione si è verificata ieri sera, quando i familiari hanno iniziato a sentirsi male improvvisamente.

Calolziocorte (Lecco), 14 febbraio 2026 – Una f amiglia di sei persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Calolziocorte. Gli intossicati sono i due genitori, papà e mamma, e i loro figli, che hanno 18 anni il più grande, sei mesi appena il più piccolo. Sono cittadini stranieri, originari dell’Africa Centrale. I soccorsi. L'allarme è scattato questa mattina all'alba, intorno alle 6. Il gas killer, incolore e inodore, è stato sprigionato probabilmente da una caldaia a metano guasta. Genitori e figli sono stati soccorsi dai sanitari di Areu. In posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per la bonifica dell'abitazione satura di monossido e la messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Calolziocorte, una famiglia di sei persone è finita in ospedale dopo aver respirato monossido di carbonio proveniente da un incendio domestico che ha coinvolto il camino difettoso.

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto un'intera famiglia nigeriana residente nei pressi di Monghidoro.

