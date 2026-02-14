Il Carnevale di Verona, che risale almeno al 1500, rappresenta da secoli un’occasione di festa per la città. Quest’anno, tra le tradizioni più amate, ci sono le frittelle di Carnevale, dolci fritti che si trovano facilmente nelle pasticcerie locali. Molti veronesi si recano nelle piazze per acquistare le specialità preparate dai pasticceri, che ogni anno inventano varianti sempre più gustose.

Uvetta, mele, grappa, sono alcuni degli ingredienti delle Fritole veronesi, se non avete tempo per farle ecco gli indirizzi giusti dove sono buonissime Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona al millecinquecento, da sempre è un momento di grande festa per i veronesi. Ed è vera allegria quella portata dalle “fritole”. Era in uso che la corporazione dei panettieri le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati. “Fritole”, sta a significare che venivano “frite" originariamente su grasso di maiale, perché l’olio era poco conosciuto. Le frittelle sono quindi un prodotto tipico del Carnevale veronese, che si ricorda come uno dei più vecchi d’Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Frittelle di Carnevale ricetta facile e veloce | Senza sbagliare

Argomenti discussi: Frittelle di Carnevale: ricetta di Verona e dove trovare le migliori; Dolci di Carnevale nel mondo: le 12 ricette più famose e dove trovarle; Scroccafusi di Carnevale: i dolci marchigiani della festa; A Bologna anche il riso si trasforma in frittella dolce. Videoricetta della sfoglina.

Frittelle di Carnevale: ricetta di Verona e dove trovare le miglioriUvetta, mele, grappa, sono alcuni degli ingredienti delle Fritole veronesi, se non avete tempo per farle ecco gli indirizzi giusti dove sono buonissime ... veronasera.it

Frittelle di Carnevale con crema alla ricotta e limoneLe frittelle di Carnevale con crema alla ricotta e limone sono soffici, profumate e irresistibili: il dolce tradizionale perfetto per il periodo più festoso dell’anno. leitv.it

Frittelle di Carnevale all’Arancia: Soffici, al Cucchiaio e Profumatissimehttps://blog.cookaround.com/reginasole/ricetta-frittelle-di-carnevale-allarancia/ facebook