Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 14 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, 14 febbraio, il freestyle conquista l’attenzione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché si assegna una medaglia nella finale di dual moguls femminili a Livigno, in provincia di Sondrio. La gara si svolge in un comprensorio sciistico molto frequentato, dove gli atleti italiani si preparano per mettere in mostra le loro capacità.

Oggi sabato 14 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle dual moguls femminili. In casa Italia, però, i riflettori saranno puntati sulle qualificazioni del Big Air femminile, perché tornerà finalmente in gara la stella Flora Tabanelli: la Campionessa del Mondo di specialità farà il proprio debutto stagionale, visto che non ha mai gareggiato in seguito all’infortunio di novembre. La 18enne emiliana sarà in forma e riuscirà ad accedere all’atto conclusivo, riservato alle migliori dodici classificate del turno preliminare, per poi andare a caccia di una medaglia? Sono le domande che si stanno facendo tutti gli appassionati e che avranno risposta soltanto nella serata odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

