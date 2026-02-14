Frane strade allagate e chiuse e case evacuate per il maltempo Fango sulla A1 a Orte Urciono in piena a Viterbo

Il maltempo ha causato frane, strade allagate e case evacuate nella provincia di Viterbo, con danni evidenti alla viabilità e alle abitazioni. A Orte, il fango ha invaso la carreggiata dell’A1, rallentando il traffico e creando disagi per i pendolari. A Viterbo, il fiume Urciono è esondato, costringendo alcune famiglie a lasciare le proprie case. Dopo una breve pausa, le piogge incessanti sono riprese, aggravando ulteriormente le criticità già presenti.

La pioggia incessante non dà tregua alla Tuscia: interventi di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. La situazione comune per comune FOTO e VIDEO Il maltempo continua a colpire duramente Viterbo e provincia. Dopo la tregua del 13 febbraio, piogge intense e persistenti, a partire dal capoluogo, sono tornate a causare criticità diffuse. Diversi gli interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine a partire dalle prime ore di sabato 14 febbraio. In diversi comuni della Tuscia si registrano smottamenti, allagamenti e problemi alla viabilità.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La pioggia e il vento non si fermano sulla Tuscia, che si prepara ad affrontare le prime conseguenze del maltempo.

La pioggia continua a imperversare in Portogallo, provocando allagamenti e innalzando i livelli dei fiumi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo nel Lametino: frane, esondazioni e strade chiuse dopo l’allerta arancione; Pioggia battente: frane su Teverina e lungolago a Montefiascone, fiumi Mignone e Marta esondati e strade allagate; Foto e video da Colosimi, strade allagate e bloccate dalle frane. A Bianchi cade palo Enel: senza luce alcune zone; Maltempo a Roma, esonda torrente a Bel Poggio. Grandine a Colle Salario e Fidene.

Maltempo nel Lametino: frane, esondazioni e strade chiuse dopo l’allerta arancioneFrana a Platania. Lamezia Terme – Smottamenti, frane, fiumi a rischio esondazione, strade allagate e mareggiate stanno creando diversi disagi alla circolazione stradale e preoccupando i cittadini. È l ... lametino.it

Lamezia, strade allagate e tombini saltati: cresce l’emergenza in cittàLamezia Terme - Le piogge incessanti che non accennano a smettere stanno creando diversi disagi in città. Dalle zone montane e collinari, dove preoccupa il pericolo di frane e la caduta di alberi, all ... lametino.it

Si spende, si interviene, si ricomincia: la storia infinita del dissesto in Calabria: Le immagini che in queste settimane arrivano da tutta la Calabria, tra frane, strade invase dal fango, torrenti fuori dagli argini e collegamenti interrotti, non sono una novità. Sono la r facebook

Viaggi da incubo sulle strade sarde: buche, cantieri, frane e animali x.com