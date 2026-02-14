frane e allagamenti la ciociaria nella morsa del maltempo

La provincia di Frosinone sta affrontando gravi problemi a causa delle intense piogge che sono iniziate nella notte. Le abbondanti precipitazioni hanno causato frane e allagamenti, bloccando alcune strade principali e facendo salire rapidamente i livelli dei fiumi. La situazione si aggrava con l’innalzamento dei corsi d’acqua, che mette in allerta le autorità locali. Da diverse ore, i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di assistenza e di messa in sicurezza del territorio.

AGI - Un’intera provincia sotto pressione per l’ ondata di maltempo che dalla notte sta f lagellando l’intero territorio, provocando frane, allagamenti, strade chiuse e l’ innalzamento preoccupante dei corsi d’acqua. La frana ad Atina . L’episodio più grave si è registrato ad Atina, dove un improvviso distacco di massi ha reso necessaria la chiusura al traffico di via Capodichino, nel tratto che collega il centro storico alla zona della discoteca Millaenya. Il crollo, causato dalle intense precipitazioni, ha riversato un grosso masso sulla carreggiata imponendo l’immediata interdizione della strada per garantire la sicurezza degli automobilisti. 🔗 Leggi su Agi.it

Il maltempo continua a creare problemi tra Viareggio e Camaiore.

Il #maltempo non dà tregua al Centrosud. Mareggiate, nubifragi e frane. Pesanti allagamenti nel #Lazio e duramente colpita ancora la #Calabria. #Tg1 Felicita Pistilli x.com

