Franchi introduce una quarta variante del progetto e questa scelta riduce lo spazio disponibile per le maxi gru. Per far fronte alle limitazioni, si ricorre a travi in metallo leggere, più facili da manovrare e posizionare, rispetto alle pesanti travi prefabbricate in calcestruzzo armato, che arrivano a pesare 15 tonnellate ciascuna. In particolare, a Fiesole, questa soluzione si sta già adottando per facilitare le operazioni di montaggio.

Travi metalliche light al posto di quelle prefabbricate in calcestruzzo armato che, sulla carta, peserebbero 15 tonnellate l’una. Saranno loro a dover reggere il peso delle gradinate della nuova curva Fiesole che sta nascendo dentro allo stadio-cantiere. L’ultimo cambio in corso d’opera nei lavori di restyling è arrivato con l’ultima perizia di variante approvata a fine gennaio da Palazzo Vecchio. Si tratta, di fatto, del quarto ribaltone nelle carte della telenovela Franchi. Stavolta di calibro minore (ma non meno importante) rispetto all’ultimo che, per capirsi, ha ridisegnato il nuovo cronoprogramma dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Franchi, quarta variante. Poco spazio per le maxi gru. E ora travi light in Fiesole

Nel cuore del cantiere più chiacchierato della città, travi e maxi gru dominano il panorama.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Franchi, ok alla variante . C’è il sì della ConferenzaUn altro tassello sulla strada che porterà alla fine del restyling del Franchi è stato messo. Nei giorni scorsi infatti si è conclusa la conferenza dei servizi che era stata convocata lo scorso marzo ... lanazione.it

Stadio Franchi, c’è la variante: subito le coperture per Fiesole e TribunaFirenze, 4 settembre 2025 – È tutta concentrata sugli interventi già in corso la nuova variante al progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi, approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio. lanazione.it

L'incidente di Mark Cavendish durante la quarta tappa del Tour de Suisse è stato fatto notizia in tutto il mondo. Tour della Svizzera: Tappa 4 del Tour de Svizzera 2010 La potenza dell'immagine risiede nella ruota in carbonio di Cavendish, visibilmente piega facebook