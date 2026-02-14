Francesca Pascale e gli insulti con i ProPal lo scontro a Viareggio dopo il premio | Lavatevi il c*** con la kefiah – I video

Francesca Pascale ha avuto un acceso scontro con alcuni manifestanti pro Palestina durante il Carnevale di Viareggio, dopo aver ricevuto insulti che includevano anche frasi pesanti come «Lavatevi il c*** con la kefiah». I video dell’episodio mostrano come la discussione sia salita di tono, con parole dure da entrambe le parti. La lite si è svolta davanti a numerosi spettatori, creando grande scalpore tra i partecipanti alla festa mascherata.

Scontro furibondo al Carnevale di Viareggio tra Francesca Pascale e un gruppo di manifestanti pro Palestina. Come documentato dalle immagini di NoiTv ReteVersilia, sotto il palco del terzo corso mascherato, dove Pascale aveva appena ritirato il Premio Funari, si è verificato un confronto diretto con i contestatori, presenti con bandiere e kefiah. Pascale ha rivolto al gruppo frasi come «lavatevi», «vergogna» e «andate a Gaza, vi taglierebbero la testa», accusandoli di alimentare antisemitismo. La versione di Francesca Pascale. Sui propri canali social, Pascale ha fornito la sua ricostruzione. Ha raccontato di essere stata insultata con l’espressione «cortigiana di Berlusconi» e di aver reagito di conseguenza.🔗 Leggi su Open.online

