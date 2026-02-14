Frana in via Ciamarra peggiora la situazione E il sindaco chiude la strada

Una frana in via Ciamarra, a Frosinone, si è aggravata a causa delle piogge intense degli ultimi giorni. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha annunciato sui social che, per motivi di sicurezza, ha deciso di chiudere la strada all’altezza dell’ingresso del parcheggio Multipiano. La piena di acqua e il terreno instabile hanno peggiorato la situazione, rendendo necessario intervenire immediatamente.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha aggiornato, via social, i cittadini in merito alla frana di via Ciamarra, all’altezza dell’ingresso del parcheggio Multipiano, che da giorni sta minacciando la strada sottostante. Dopo il maltempo della settimana scorsa, infatti, una parte di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frana in Via Ciamarra, sono iniziati i lavori; Frosinone, Frana, chiusa via Ciamarra; Frosinone, frana in via Ciamarra: partiti i lavori; Via Ciamarra Continua a Franare. Frana, chiusa via CiamarraNuovo smottamento dopo quello di inizio mese, ieri vertice d’urgenza con i tecnici: oggi i lavori. Il sindaco Mastrangeli: «L’obiettivo è ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di sicur ... ciociariaoggi.it Frana in via Ciamarra, privato diffidato dal ComuneChiesta la messa in sicurezza ma anche la pulizia di via Ciamarra, ormai invasa dal fango. Ordinanza sindacale anche per viale America Latina dove si teme per la stabilità degli edifici ... ciociariaoggi.it Ciociaria Oggi. . Sono iniziati i lavori di ripristino del tratto di via Ciamarra, interessato dalla #frana. A confermarlo è il sindaco di #Frosinone Riccardo Mastrangeli: «Il soggetto privato è immediatamente intervenuto per la messa in sicurezza e il ripristino dei luo facebook Maltempo, frane a Rocca d'Arce e Monte San Giovanni Campano. In corso il ripristino di via Ciamarra a Frosinone #ANSA x.com