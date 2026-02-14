Frana in via Ciamarra peggiora la situazione E il sindaco chiude la strada

Una frana in via Ciamarra, causata dalle intense piogge di questa settimana, ha peggiorato la stabilità del terreno e ha reso necessario chiudere la strada. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha comunicato sui social che la carreggiata rimarrà interdetta al traffico fino a nuovo avviso, per evitare rischi ai passanti e ai veicoli. La frana si trova vicino all’ingresso del parcheggio Multipiano, dove la terra si è sgretolata, creando un pericolo immediato.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha aggiornato, via social, i cittadini in merito alla frana di via Ciamarra, all'altezza dell'ingresso del parcheggio Multipiano, che da giorni sta minacciando la strada sottostante. Dopo il maltempo della settimana scorsa, infatti, una parte di.