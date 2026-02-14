Foto dal lettino medico il post social di Corona infiamma la rete | cosa è successo

Corona ha condiviso una foto dal letto d’ospedale, scatenando un’ondata di commenti sui social. La sua immagine ha attirato l’attenzione di molti, che si sono interrogati sulle sue condizioni di salute dopo l’ultimo episodio. La pubblicazione ha fatto discutere, portando alla luce quanto la presenza online possa influenzare anche momenti intimi come quelli di malattia.

Nell'era delle piattaforme, tutto, ma proprio tutto è socializzabile, non c'è privacy e sembra non esserci più limite, neanche quando si tratta della nostra anche la salute. Lo sa molto bene anche Fabrizio Corona che questo pomeriggio ha postato sull'account X, aperto meno dieci giorni fa dopo la sospensione dei profili Instagram, due sue foto che hanno allarmato immediatamente i follower. In una, quella più emotiva, si vede Corona sdraiato sul lettino, la felpa alzata e il torace scoperto dove sono però sistemati una serie di elettrodi simili a quelli che si utilizzano per monitorare l'attività elettrica del cuore.