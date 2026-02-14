La Fortitudo Bologna si prepara a giocare a Ruvo di Puglia dopo aver vinto a Torino, perché vuole ottenere il secondo successo consecutivo. La squadra partirà domani mattina e l’incontro è previsto per le 18:30 allo stadio PalaFiorentino. La formazione di coach Martino cerca di recuperare alcuni infortunati per affrontare al meglio la trasferta.

Bologna, 14 febbraio 2026 - Su e giù per l’Italia per calare subito il bis e rilanciare le proprie ambizioni per il primato in classifica, anche se come al solito, se non di più, incerottata. Reduce da un periodo particolarmente positivo con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, e in particolare dalla vittoria nell’ultimo turno con Torino, la Fortitudo è attesa domani pomeriggio (domenica 15 febbraio) alle 18 per la sfida con Ruvo di Puglia. L’obiettivo dei biancoblù. L’obiettivo della Flats Service è quello di bissare il successo piemontese e proseguire nella propria scalata al vertice, distante appena 4 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo a Ruvo di Puglia per il bis dopo Torino: quando e a che ora

