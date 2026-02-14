Il sito 101greatgoals ha appena pubblicato un’anteprima della partita Liverpool-Brighton, in programma nel quarto turno della FA Cup, a causa dell’interesse crescente dei tifosi per questa sfida.

2026-02-13 22:08:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima Liverpool-Brighton. Il Liverpool ospita il Brighton ad Anfield sabato sera in un quarto turno di FA Cup tutto Premier League. I Seagulls si dirigono verso il Merseyside con l’obiettivo di reagire dopo la sconfitta per 2-0 in campionato nello stesso stadio a dicembre. I Reds si sono ripresi dalla sconfitta di misura contro il Manchester City vincendo 1-0 in casa del Sunderland a metà settimana, con un colpo di testa di Virgil van Dijk nel secondo tempo che ha vinto la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche, TV, streaming, pronostici e anteprime del quarto turno della FA Cup

Il Real Madrid affronta la Real Sociedad sabato sera in una partita decisiva, perché una vittoria potrebbe portare i blancos in cima alla classifica della Liga.

