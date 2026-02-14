Il Manchester City ha confermato la formazione per la partita contro il Salford, in programma all’Etihad. La squadra di Guardiola vuole ottenere la vittoria dopo aver affrontato lo stesso avversario nel quarto turno della FA Cup della scorsa stagione. Questa volta, i cittadini sperano di ripetere il successo e avanzare nel torneo.

2026-02-14 16:04:00 Breaking news: Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra di Manchester City-Salford nel quarto turno della FA Cup Il Manchester City accoglie il Salford all’Etihad per ripetere lo scontro della FA Cup della scorsa stagione. La squadra di Pep Guardiola ha demolito la squadra della League Two nell’ultimo incontro, ma gli Ammies sperano in un risultato diverso nel loro breve viaggio nel centro della città. Il City è tornato in pista nella corsa al titolo della Premier League, ma è sempre orgoglioso di competere su tutti i fronti e tecnicamente il club è ancora sulla buona strada per vincere il quadruplo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni confermate per la sfida di FA Cup

Ecco le formazioni confermate delle squadre che partecipano al terzo turno della FA Cup 202526.

Le formazioni della FA Cup sono state confermate, con i detentori del titolo, il Crystal Palace, che affronteranno squadre non appartenenti alla lega.

