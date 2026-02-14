Forlì carambola al Kennedy | sei auto coinvolte un ferito estratto dai pompieri Indagini sulla dinamica

A Forlì, un incidente stradale al Kennedy ha coinvolto sei veicoli e ha provocato il ferimento di una persona, soccorsa dai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato sabato sera all’incrocio tra Viale Kennedy e Via Angioletto Focaccia, creando caos nel traffico locale. I pompieri hanno estratto un conducente rimasto incastrato in una delle auto coinvolte, mentre le autorità stanno ancora analizzando la dinamica dell’accaduto.

Forlì, Carambola al Kennedy: Sei Auto Coinvolte, un Conducente Liberato dai Vigili del Fuoco. Un violento incidente stradale ha sconvolto sabato sera Forlì, all'incrocio tra Viale Kennedy e Via Angioletto Focaccia. Sei veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola, con un conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo e liberato grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. L'evento ha generato disagi al traffico e preoccupazione tra i residenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza di un'arteria trafficata della città. La Dinamica dell'Incidente e l'Intervento dei Soccorsi. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 19:00 di sabato 14 febbraio 2026.