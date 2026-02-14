Forbidden fruit 3 replica puntata del 14 febbraio in streaming | Video Mediaset

Il 14 febbraio, la soap turca Forbidden Fruit 3 torna in streaming con una nuova puntata. Zehra annuncia con entusiasmo ad Halit che il suo libro è in stampa, ma lui reagisce male, irritato dalla sua gioia sfrenata. La scena si svolge in un momento di grande tensione tra i due, con Halit che fatica ad accettare le emozioni della compagna.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 14 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Zehra, dopo aver scoperto che il suo libro è finalmente in stampa, lo comunica, al colmo dell’entusiasmo, ad Halit, il quale è irritato e intollerante dalle sue reazioni emotive. L’episodio si concentra su incomprensioni e fraintendimenti che alimentano tensioni familiari, mentre le relazioni tra i protagonisti si complicano ulteriormente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 10 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

