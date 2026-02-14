Fontana | La polemica di Sighel? Penso alle gare E per il record di medaglie siamo più tranquilli

Giovanni Fontana ha commentato la polemica di Sighel, spiegando che preferisce concentrarsi sulle gare e sui propri obiettivi. Ha aggiunto che, rispetto alle medaglie passate, ora si sente più sicuro e tranquillo. Questa mattina, l’atleta italiano si è preparato per la semifinale della staffetta, sapendo che la presenza del pubblico italiano potrà dare una spinta importante.

"Negli ultimi giorni alcune mie frasi hanno fatto discutere, in particolare alcuni passaggi su Arianna. Voglio esser chiaro: il mio era un ragionamento sul percorso della squadra. Non intendevo sminuire nessuno: Arianna è una campionessa e ha fatto la storia dello short track. Quando uno raggiunge certi traguardi, si applaude. Non ho mai voluto mancare di rispetto, sebbene le mie parole, così riportate, potessero suggerire il contrario. Quando si gareggia per l’Italia, si è tutti dalla stessa parte". Pietro Sighel, ieri pomeriggio, con un post, ha ridimensionato la polemica seguita all’uscita di giovedì: “La Fontana? Non sappiamo chi sia, da otto anni si allena all’estero”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arianna Fontana torna in gara a Pechino con l’obiettivo di conquistare altre medaglie.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l’Italia ha festeggiato un oro storico nella staffetta mista di short track.

