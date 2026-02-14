Fondazioni turismo e cultura un gran bailamme | lavoratori stretti direttori larghi

Il comunicato della Fp Cgil denuncia un caos tra le fondazioni del turismo e della cultura, dove i lavoratori si sentono stretti e i direttori si comportano come se avessero tutto il potere. La situazione si fa più confusa perché ogni ente stabilisce le regole da solo, come se fosse un mercato rionale del sabato. In questa confusione, le decisioni sembrano prendere una piega diversa a seconda di chi le propone, creando tensioni tra i vari soggetti coinvolti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE: Comunicato Fp Cgil Ad Arezzo c’è un Comune solo, ma pare di stare al mercato del sabato: ognuno fa il prezzo suo. Da una parte la Fondazione Arezzo Intour, dall’altra la Fondazione Guido d’Arezzo. Turismo e cultura, sorelle sì. ma cresciute in case diverse. E la FP CGIL sbotta: “Grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni”. Tradotto dal sindacalese all’aretino spiccio: qui ognuno canta per conto suo. Il segretario Giacomo Nebbiai lo dice chiaro e tondo: non è questione di autonomia, è questione di coerenza. Perché alla Guido d’Arezzo l’accordo integrativo, come da contratto Federculture, l’hanno firmato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Fondazioni turismo e cultura, un gran bailamme: “lavoratori stretti, direttori larghi” Fp Cgil: “grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e cultura” Il sindacato Fp Cgil denuncia un forte disordine nelle fondazioni che gestiscono il settore del turismo e della cultura ad Arezzo. Cultura, enti, istituti e fondazioni: contributi MiC per oltre 34 mln di euro Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fondazione DMO Marca Treviso presenta a Cortina la ricchezza dell’offerta turistica di destinazione; Lazio: arte e cultura nel piano regionale per il turismo; Turismo più sostenibile e consapevole, i Comuni motore del cambiamento; Fondazione Roma sensibilizza gli studenti, fondi per gli istituti per visite culturali nelle dimore storiche. FP CGIL: Grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e culturaLa Corte d’appello di Firenze riconosce il sottoinquadramento di un dipendente della Fondazione Arezzo Intour mentre ai Direttori delle fondazioni si applica un contratto diverso da quello di Federcul ... msn.com La forza delle fondazioni. Ghinelli: Strumenti vincenti per cultura, turismo e socialeSpetterà al sindaco Alessandro Ghinelli salire ancora in cattedra per la Scuola di formazione civica Arezzo nata da un’idea di Stefano Tenti, presidente dell’associazione culturale Fra Tevere ed Arno ... lanazione.it BIT MILANO DAY 1 Partita oggi la Borsa Internazionale del Turismo alla Fiera di Milano-Rho dove la #RegioneSardegna e’ presente con 55 espositori presenti insieme alle Fondazioni e ai Borghi. Domani la seconda giornata con la conferenza stampa dell’As facebook