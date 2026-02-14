Folle fuga dai carabinieri | si lancia dal furgone in corsa e attraversa il fiume a nuoto

Un ladro in fuga dai carabinieri si è gettato dal furgone in corsa e ha attraversato a nuoto il fiume a Capriano del Colle, venerdì 13 febbraio. La sua fuga è iniziata quando i militari hanno tentato di fermarlo durante un controllo, ma lui ha deciso di scappare gettandosi nel veicolo in movimento. Poi ha attraversato il corso d’acqua, rischiando di essere trascinato dalla corrente prima di essere fermato e arrestato.

Tutto è cominciato in vai Bazoli con un furgone nero lanciato a tutta velocità e avvistato dai carabinieri di Bagnolo Mella. Poi la brusca frenata davanti a un'abitazione: due uomini, dopo aver scavalcato la recinzione, salgono a bordo in fretta e furia. I militari assistono alla scena in diretta: notano i due mentre gettano alcuni oggetti nel prato e intimano l'alt al conducente. Le palette si alzano, le sirene si accendono, ma il mezzo prosegue la corsa per altri 200 metri. All'altezza di una curva in via Garibaldi il furgone rallenta improvvisamente: il portellone si apre e uno degli uomini si lancia sull'asfalto, tentando un'estrema fuga a piedi.