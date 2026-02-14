Foggiano arrestato per l' assalto a un postamat | è ritenuto il basista della gang

Un uomo di 31 anni di Foggia, residente a Montenero di Bisaccia, è stato arrestato dai carabinieri di Larino per aver preso parte all’assalto a un Postamat il 7 luglio scorso. La polizia sospetta che sia il capo di una banda coinvolta nell’azione, che ha provocato danni significativi allo sportello. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che l’uomo avrebbe coordinato l’operazione, insieme ad altri tre complici ancora da identificare.

L'esplosione aveva provocato ingenti danni e la chiusura dell'ufficio postale. Le indagini, attraverso l'analisi dei filmati estrapolati dalla telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di risalire all'identità di uno dei presunti autori, che è stato tratto in arresto in quanto responsabile dell'assalto al bancomat ma anche del precedente furto dell'autovettura utilizzata per la fuga, nonché sospettato di essere il "basista" della banda, in quanto conoscitore della zona.