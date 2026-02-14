Flora e Miro Tabanelli e gli altri | quando i fratelli gareggiano fianco a fianco

Flora e Miro Tabanelli sono scesi in pista insieme, dimostrando che la passione per gli sport in famiglia non si ferma mai. La loro presenza ai Giochi ha attirato l’attenzione, soprattutto perché gareggiano fianco a fianco in diverse discipline, dal salto con gli sci allo snowboard. Nei giorni scorsi, i due fratelli hanno condiviso momenti di allenamento e competizione, dimostrando un legame forte anche davanti alle sfide più dure. È uno degli esempi più noti di coppie di fratelli che stanno rendendo ancora più emozionanti queste Olimpiadi.

“Senza di lui forse non avrei fatto questo sport”. Così la diciottenne azzurra Flora Tabanelli, all’esordio olimpico oggi nel big air, parla del fratello Miro, più grande di tre anni e specialista dello sci freestyle proprio come la sorella. Si sostengono con attenzione e rispetto, ma si prendono anche in giro e si stuzzicano come solo due fratelli possono fare. E se partecipare a un’Olimpiade, a soli diciotto anni poi, è già un traguardo difficile da metabolizzare, pensare di poterlo fare con al fianco un proprio familiare in gara è ancora più assurdo e speciale. Ma le Olimpiadi sono così: storie impossibili che in un attimo diventano quotidiane, che si ripetono pur rimanendo uniche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina i fratelli Tabanelli hanno portato a casa risultati deludenti nello slopestyle.

Flora Tabanelli e Miro, appena maggiorenni, si sono fatti strada tra le montagne di Milano-Cortina con le loro acrobazie sugli sci.

