Firmato Rei Pullazi per l' Avellino Basket

Rei Pullazi ha firmato con l’Avellino Basket, portando un giocatore che cambierà le rotazioni in campo. La scelta nasce dall’esigenza di rafforzare le opzioni sulla linea esterna, in vista delle prossime partite decisive. Pullazi, con la sua esperienza, può contribuire a migliorare la velocità e la precisione nelle azioni offensive della squadra.

Un nuovo profilo arriva a movimentare il reparto esterni di una squadra proiettata verso obiettivi concreti. Rei Pullazi entra nel roster come ala forte classe ’93, alto 203 cm e peso 100 kg, con alle spalle esperienze significative in Serie A2 e due promozioni recenti con Trapani e Udine. Rei Pullazi si presenta come giocatore di lungo raggio capace di aprire il campo grazie al tiro dalla distanza, condividendo la scena con la versatilità tipica della sua posizione. Il bagaglio di esperienza e la capacità di incidere su entrambe le metà campo delineano un profilo completo, adatto a fornire risorse immediate al tecnico di turno e a fornire densità difensiva quando necessario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rei Pullazi ha deciso di lasciare lo Scafati Basket dopo aver giocato con la squadra per due stagioni consecutive.

Rei Pullazi si unisce all’Avellino Basket dopo aver firmato ufficialmente il contratto, portando con sé una lunga esperienza nel settore.

: Rei Pullazi rescinde con Scafati e firma con AvellinoDopo aver annunciato la firma di Nicolò Nobili, la Givova Scafati comunica di aver rescisso consesualmente il contratto che legava Rei Pullazi alla società gialloblu. Il ... pianetabasket.com

