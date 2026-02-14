Fiorentina vince a Como | gol di Fagioli e Kean riaccendono la lotta salvezza e danno ossigeno alla squadra di Vanoli

La Fiorentina ha battuto il Como con due gol decisivi, causando una svolta nella corsa alla salvezza. Fagioli ha aperto le marcature, mentre Kean ha segnato su rigore, portando i tre punti alla squadra di Vanoli. La vittoria del club viola al Sinigaglia ha ridato speranza ai tifosi, dopo un match combattuto e ricco di emozioni.

Sorpresa al Sinigaglia: la Fiorentina piega il Como e riaccende la speranza salvezza. Como, 14 febbraio 2026 – Un gol di Fagioli e un rigore di Kean consegnano alla Fiorentina una preziosa vittoria sul campo del Como (2-1), nella 25esima giornata di Serie A. Un successo che allontana la squadra di Vanoli dalla zona retrocessione e riaccende la speranza in un campionato combattuto. Tatticismo e scelte offensive: l’approccio delle due squadre. La partita al Sinigaglia è stata caratterizzata da un approccio tattico sin dalle prime battute. L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha puntato su un tridente offensivo composto da Kuhn, Nico Paz e Baturina a supporto di Douvikas, cercando di dare maggiore vivacità alla manovra offensiva e mettere in difficoltà la difesa viola.🔗 Leggi su Ameve.eu

In una giornata piena di scontri diretti, la Fiorentina vince a Como e aggancia a 21 punti il Lecce al 17º posto Nel primo tempo la apre Fagioli, nella ripresa la ipoteca il rigore di Kean al primo gol fuori casa. Inutile l’autogol di Parisi. Nel finale c’è nervosismo facebook

