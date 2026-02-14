Fiorentina vince a Como | 1-2 E’ il miracolo di San Valentino Vanoli espulso ma tiene stretta la panchina Pagelle

La Fiorentina ha vinto a Como con un punteggio di 2-1, in un match deciso da un episodio chiave: l'espulsione di Vanoli. La squadra toscana ha approfittato della superiorità numerica per ribaltare il risultato e ottenere una vittoria importante. Vanoli, nonostante l'espulsione, ha mantenuto la panchina e guidato i suoi fino alla fine. Un risultato che porta entusiasmo tra i tifosi viola e potrebbe cambiare il cammino in classifica.

COMO – Su quella sponda del lago di Como, la Fiorentina compie il miracolo di San Valentino, vince 1-2 e conquista tre punti che potrebbero risultare fondamentale sulla strada della salvezza. Un po’ Manzoni e un po’ Peynet? Sì, tutto questo per celebrare una vittoria imprevista e imprevedibile. Certamente un’impresa. In una partita scorbutica e combattuta, ma finalmente giocata e gestita come si deve. Contro un Como indispettito e supponente. E’ la Fiorentina che, francamente non ti aspetti: concreta e sicura. Che va in vantaggio conuna gran giocata di Fagioli nel primo tempo, raddoppia con un rigore trasformato da Kean nella ripresa ( concesso fallo netto su Mandragora). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina vince a Como: 1-2. E’ il miracolo di San Valentino. Vanoli espulso, ma tiene stretta la panchina. Pagelle Fiorentina a Como per fare l’impresa. Vanoli si gioca la panchina. Fabregas finge di aver paura. Formazioni La Fiorentina arriva a Como per tentare una vittoria decisiva dopo le ultime sconfitte, mentre il tecnico Vanoli rischia il posto se non ottiene risultati. Fiorentina: trasferta di Como decisiva per Vanoli. Gudmundsson prova ad andare almeno in panchina. Rugani più indietro La Fiorentina si prepara per una trasferta decisiva a Como. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Como-Fiorentina: Match Preview; Pronostico Como-Fiorentina, chi vince tra Fabregas e Vanoli? Le quote; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Como - Fiorentina in Diretta Streaming | DAZN IT. Serie A: Como-Fiorentina 1-2La Fiorentina vince 2-1 in casa del Como in un anticipo della 25/a giornata. I viola vanno in vantaggio nel primo tempo con Fagioli, poi raddoppiano a inizio ripresa grazie ad un rigore trasformato da ... ansa.it Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il Lecce, Como insidiato dall'AtalantaLa Fiorentina sbanca Como vincendo 2-1 in trasferta grazie ai gol di Fagioli e al rigore di Kean. La squadra di Fabregas ha accorciato le distanze nel. tuttomercatoweb.com E buon San Valentino facebook Il mio appuntamento per San Valentino: x.com