Fiorentina Vanoli | Vittoria con sacrificio E stavolta ci siamo difesi bene I complimenti di Commisso Classifica Serie A
Vanoli ha lodato i giocatori della Fiorentina dopo la vittoria contro il Como, sottolineando che hanno dato il massimo e si sono difesi bene. Ha spiegato che era fondamentale impegnarsi duramente perché la squadra avversaria sta crescendo e ora rappresenta una minaccia più seria. Commisso ha anche commentato positivamente, riconoscendo gli sforzi della squadra e la determinazione messa in campo. La partita ha mostrato un’ottima prestazione difensiva da parte dei viola.
"Faccio i complimenti ai ragazzi, dovevamo fare una partita di grande sacrificio perchè il Como sta diventando una big. Abbiamo dimostrato che con intensità e l'aiuto di tutti possiamo fare cose importanti, sappiamo dove siamo però per cui testa bassa e recuperiamo per la prossima" L'articolo proviene da Firenze Post.🔗 Leggi su Firenzepost.it
Fiorentina, sfida cruciale col Sassuolo. Vanoli: "Tocca a noi trascinare i tifosi. Commisso ci è sempre vicino"
Fiorentina, Vanoli ricorda Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»
In ricordo di Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio, la Fiorentina ha ottenuto la sua prima vittoria esterna di questa stagione.
