Fiorentina Vanoli | Vittoria con sacrificio E stavolta ci siamo difesi bene I complimenti di Commisso Classifica Serie A

Vanoli ha lodato i giocatori della Fiorentina dopo la vittoria contro il Como, sottolineando che hanno dato il massimo e si sono difesi bene. Ha spiegato che era fondamentale impegnarsi duramente perché la squadra avversaria sta crescendo e ora rappresenta una minaccia più seria. Commisso ha anche commentato positivamente, riconoscendo gli sforzi della squadra e la determinazione messa in campo. La partita ha mostrato un’ottima prestazione difensiva da parte dei viola.