fioravanti tenta il colpo la sba ci prova a siena

Fioravanti cerca di sorprendere, mentre la Sba punta a conquistare Siena. La Scuola Basket Arezzo si prepara a sfidare la Vismederi Costone, terza in classifica, in una partita che si gioca questa sera. La squadra aretina vuole mettere in difficoltà gli avversari in un match che si preannuncia intenso.

AREZZO San Valentino sul parquet per la Scuola Basket Arezzo, che stasera fa visita alla Vismederi Costone Siena terza nella classifica della Division C di serie B interregionale. Dopo l’importante vittoria contro San Miniato, il Centro Tecnico BM Arezzo è in fiducia, anche se coach Fioravanti ha dovuto fare i conti, durante la settimana, con i problemi fisici del capitano amaranto Toia per il colpo subito proprio nella gara di domenica e del lungo Pieri. Il loro impiego questa sera verrà deciso solamente a ridosso della palla a due prevista per le ore 21 al PalaOrlandi di Siena. La compagine senese, guidata in panchina dal livornese Belletti, è reduce dalla sconfitta nel derby con la Virtus Siena che ha fatto scivolare i gialloverdi al terzo posto alle spalle della coppia Mens Sana-Lucca, prime della classe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

