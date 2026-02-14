Finlandia | dal giacimento di Syväjärvi parte la sfida europea al dominio cinese sul litio
In Finlandia, l’avvio delle operazioni di estrazione nel giacimento di Syväjärvi ha segnato una svolta concreta nella produzione europea di litio, dopo anni di dipendenza dalla Cina. La miniera, situata nel nord del paese, ora produce direttamente il minerale, riducendo i tempi di approvvigionamento e aprendo la strada a nuove possibilità industriali. Questa mossa rappresenta un passo deciso per l’Europa, che cerca di rafforzare la propria autonomia nelle materie prime strategiche.
L’Europa sfida la Cina sul litio: la Finlandia avvia la prima filiera completa. La Finlandia ha dato il via all’estrazione di litio nella miniera di Syväjärvi, segnando un punto di svolta nella strategia europea per ridurre la dipendenza dalla Cina nella fornitura di materie prime cruciali per le batterie. Il progetto, sostenuto da Keliber, Sibanye-Stillwater e dallo Stato finlandese, mira a creare una filiera completa, dall’estrazione alla raffinazione, per l’idrossido di litio, un componente chiave per la transizione energetica. L’inizio delle operazioni, avvenuto il 14 febbraio 2026, rappresenta un passo concreto verso una maggiore autonomia strategica per il continente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Vale 1.500 miliardi e può alimentare 400 milioni di auto elettriche: il giacimento di litio più grande del mondo nascosto sotto un vulcano in Nevada
Trump sigilla la dipendenza europea dal gas americano e impone il dominio energetico americano
Donald Trump ha sigillato la dipendenza europea dal gas americano, rafforzando il controllo degli Stati Uniti sull’energia in Europa.
Argomenti discussi: Anche l’Europa alla ricerca del litio. Parte l'estrazione in Finlandia, la Francia investe 50 milioni; Litio: Estrazione in Avvio Anche in Europa.
Sorpresa: la Finlandia rischia di uscire dall'euroIncredibile a dirsi: il Paese che più di ogni altro si è fatto feroce guardiano delle politiche di austerità imposte da Bruxelles, l'anno prossimo potrebbe uscire dall'euro. In Finlandia sono state ... milanofinanza.it
In Finlandia ha preso avvio l’estrazione commerciale di litio presso il giacimento di Syväjärvi x.com
In Finlandia ha preso avvio l’estrazione commerciale di litio presso il giacimento di Syväjärvi https://www.dday.it/redazione/56359/anche-leuropa-alla-ricerca-del-litio-parte-lestrazione-in-finlandia-la-francia-investe-50-milioni facebook