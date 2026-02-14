Fiat Topolino | il Corallo accende l’elettrico urbano nuovo colore e display ampliato per il successo italiano

La Fiat Topolino ha ricevuto un nuovo colore Corallo e un display più grande, perché il produttore vuole rendere il modello ancora più attraente per i clienti italiani. La casa automobilistica ha deciso di aggiungere una tonalità vivace e moderna, attirando l’attenzione dei pendolari urbani. In più, il quadro strumenti digitale è stato ampliato, offrendo informazioni più chiare e immediate a chi guida.

Fiat Topolino Corallo: Un Tocco di Colore e Tecnologia per il Best Seller Urbano. La Fiat Topolino si rinnova con una nuova vibrante colorazione Corallo e un quadro strumenti digitale più ampio, consolidando la sua posizione di leader nel mercato italiano dei quadricicli elettrici leggeri. L'aggiornamento, presentato il 14 febbraio 2026, mira a migliorare l'esperienza di guida e l'attrattività del modello, già apprezzato per la sua praticità e accessibilità in ambito urbano. Un Successo Immediato nel Mercato Italiano. La Topolino ha rapidamente conquistato una quota significativa del mercato italiano dei quadricicli elettrici leggeri, diventando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di mobilità alternative e sostenibili.