Il Comune di Arezzo ha deciso di uscire dalla rete dei Comuni Ciclabili, una scelta comunicata dall’amministrazione senza preavviso e senza spiegazioni chiare. La decisione arriva dopo che il Comune aveva aderito al progetto e promesso di sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile in città. Secondo gli attivisti di Fiab, questa scelta rappresenta un passo indietro per le iniziative di promozione delle biciclette, che negli ultimi anni avevano visto alcuni miglioramenti nelle piste ciclabili e nei servizi dedicati ai ciclisti.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – «Il Comune di Arezzo si ritira dalla rete dei Comuni Ciclabili FIA B Amici della Bici di Arezzo apprende con amarezza e sconcerto che il Comune di Arezzo ha rinunciato all’adesione alla rete del progetto Comuni Ciclabili, alla quale aveva partecipato negli ultimi quattro anni. La rete Comuni Ciclabili, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), è gestita da un organismo indipendente di esperti e ha la finalità di valutare, promuovere e accompagnare i comuni italiani in un percorso di miglioramento della ciclabilità urbana e del cicloturismo. L’obiettivo è creare città più a misura di persona attraverso la condivisione di buone pratiche e l’attribuzione di un riconoscimento (da 1 a 5 Bike Smile), basato su criteri oggettivi che stimolano un processo di trasformazione virtuosa e sostenibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiab: «Il Comune di Arezzo si ritira dalla rete dei Comuni Ciclabili »

Fiab Messina Ciclabile sottolinea l'importanza di una pianificazione integrata per la mobilità urbana, con particolare attenzione alla sicurezza e alla continuità delle piste ciclabili e delle aree pedonali.

I comitati di cittadini si stanno organizzando contro le nuove piste ciclabili a Roma.

