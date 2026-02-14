Feyenoord-Go Ahead Eagles domenica 15 febbraio 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Feyenoord ha subito una sconfitta inattesa contro il Volendam, che ha lasciato invariata la distanza in classifica tra i biancorossi e il PSV. La squadra di Peter Bosz, infatti, mantiene un margine di 17 punti e, anche vincendo contro il Go Ahead Eagles domenica, rimarrebbe a 14 punti di distacco dalla vetta. La partita è in programma alle 12:15 e vedrà le formazioni ufficiali affrontarsi in una sfida decisiva per la corsa al titolo.

L'inopinata sconfitta del PSV sul campo del Volendam non ha modificato di molto la situazione della classifica di Eredivisie, nella quale la squadra di Peter Bosz resta a +17 su un Feyenoord che dunque anche battendo il Go Ahead Eagles andrebbe a -14 quando alla fine della stagione mancheranno solo 11 partite.