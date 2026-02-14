festa a scuola maestra scivola sui coriandoli

Alla scuola primaria “Pascoli” di Altopascio, una festa si trasforma in un momento di paura quando la maestra scivola sui coriandoli durante l’evento. La scena si svolge davanti a numerosi studenti e genitori, che assistono increduli alla caduta improvvisa. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e tutto si è concluso senza conseguenze serie.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma all’inizio un pizzico di paura c’è stata alla scuola primaria “Pascoli“ di Altopascio. La causa? La caduta di una maestra che è finita a terra dolorante. E’ accaduto giovedì mattina alla elementare di via Leonardo da Vinci del capoluogo. "Essendo giovedì grasso – spiega il dirigente dell’Istituto Comprensivo Dario Salti, - era in programma, come accade sempre, una piccola festa di Carnevale per i bambini e le bambine. Molto divertimento e, come avviene in questi casi, con alunni di quell’età è normale che vi sia una quantità industriale di coriandoli che i piccoli hanno tirato in lungo e in largo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

