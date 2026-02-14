Ferrovie Ghera | sabotaggio e’ opera di cretini che danneggiano pendolari

Ghera ha commentato che il sabotaggio alle linee dell’Alta Velocità è opera di persone poco intelligenti che causano disagi ai pendolari. Le azioni di chi ha danneggiato i binari, nel tentativo di colpire le istituzioni, hanno provocato ritardi e disservizi evidenti ai viaggiatori. Un esempio concreto è il guasto alle rotaie di questa mattina, che ha bloccato diversi treni e aumentato l’ansia tra i pendolari.

In queste ore, chi ha danneggiato le linee dell’Alta Velocità, pensando di arrecare un danno alle Istituzioni, non solo si dimostra un delinquente, ma anche un cretino. L’unico risultato ottenuto è quello di mettere in difficoltà i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni. Così ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. Richiesta di individuazione dei colpevoli. Ghera ha proseguito esprimendo la sua speranza che i responsabili di tali azioni scellerate vengano presto identificati e puniti. “Ci auguriamo che i responsabili di queste azioni scellerate vengano presto individuati e puniti”, ha aggiunto con fermezza l’assessore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sabotaggio alle ferrovie, le immagini

I treni sono stati sabotati in diverse zone senza che finora nessuno rivendicasse l’azione.

Nuovo sabotaggio alle ferrovie, cavi tranciati a Bologna

Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino.

