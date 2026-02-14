Ferrovie Ghera | sabotaggio e’ opera di cretini che danneggiano pendolari

Ghera ha commentato che il sabotaggio alle linee dell’Alta Velocità è opera di persone poco intelligenti che causano disagi ai pendolari. Le azioni di chi ha danneggiato i binari, nel tentativo di colpire le istituzioni, hanno provocato ritardi e disservizi evidenti ai viaggiatori. Un esempio concreto è il guasto alle rotaie di questa mattina, che ha bloccato diversi treni e aumentato l’ansia tra i pendolari.

In queste ore, chi ha danneggiato le linee dell’Alta Velocità, pensando di arrecare un danno alle Istituzioni, non solo si dimostra un delinquente, ma anche un cretino. L’unico risultato ottenuto è quello di mettere in difficoltà i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni. Così ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. Richiesta di individuazione dei colpevoli. Ghera ha proseguito esprimendo la sua speranza che i responsabili di tali azioni scellerate vengano presto identificati e puniti. “Ci auguriamo che i responsabili di queste azioni scellerate vengano presto individuati e puniti”, ha aggiunto con fermezza l’assessore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ferrovie. Ghera: sabotaggio e’ opera di cretini che danneggiano pendolari Sabotaggio alle ferrovie, le immagini I treni sono stati sabotati in diverse zone senza che finora nessuno rivendicasse l’azione. Nuovo sabotaggio alle ferrovie, cavi tranciati a Bologna Due notti dopo gli incendi sulla linea Alta velocità, le ferrovie di Bologna tornano nel mirino. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: È un atto di terrorismo; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia; Sabotaggio alle ferrovie, si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti. Ferrovie. Ghera: sabotaggio e’ opera di cretini che danneggiano pendolariFabrizio Ghera condanna il danneggiamento delle linee dell'Alta Velocità e ringrazia i tecnici per la rapida ripresa del servizio. romadailynews.it Ghera: Sabotaggio treni AV è opera di cretini che danneggiano pendolariCircolazione sulle linee dell’Alta velocità Roma – Napoli e Roma – Firenze rallentata per due sabotaggi Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Chi in queste ore ha danneggia ... expartibus.it Quella di Carlo Alberto Sargentini fu una vita dedicata al Carnevale. Nato agli sgoccioli dell’Ottocento, Sargentini fu un personaggio poliedrico e dai mille interessi: funzionario delle ferrovie, giovane volontario nella Prima Guerra mondiale, consigliere comuna facebook