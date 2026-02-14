Ferrovie | Bignami ' individuare responsabili sabotaggi e pene esemplari'

Il ministro delle Infrastrutture Bignami ha denunciato i ripetuti sabotaggi ai binari ferroviari causati da gruppi criminali. Questi atti di vandalismo hanno provocato ritardi e disservizi su vasta scala, interrompendo il traffico dei treni ad alta velocità e lasciando a terra centinaia di passeggeri. Bignami ha chiesto di individuare con rapidità i responsabili e di applicare pene esemplari per fermare questa ondata di atti criminosi.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Inaccettabili e vergognosi gli ennesimi sabotaggi alla linea ferroviaria commessi da criminali che, anche oggi, hanno messo in ginocchio mezza Italia creando disagi ai viaggiatori dell'Alta velocità. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati in tempi rapidi e condannati con pene esemplari. Siamo sempre più convinti e consapevoli della necessità di pene più severe e di una riforma della giustizia che ne consenta finalmente l'applicazione grazie a giudici terzi e imparziali". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.