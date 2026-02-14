Ferilli e la sua Gloria | La gioia d’essere una simpatica canaglia

Da quotidiano.net 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabina Ferilli descrive il suo personaggio Gloria come una simpatica canaglia, ispirandosi ai personaggi maschili di un tempo. La attrice ha spiegato quanto sia divertente interpretare una donna con queste caratteristiche, portando in scena una figura che in passato si vedeva spesso solo tra gli uomini. La sua interpretazione si distingue per il modo in cui riporta in vita un personaggio che, fino a ora, era stato solitamente associato a un mondo maschile.

"È una simpatica canaglia. Uno di quei personaggi che venivano raccontati una volta e al maschile. È una gioia raccontarlo oggi da donna. Non rientra in nessun binario, in nessuna strada. Gloria è un’essenza". A due anni di distanza dalla serie di Fausto Brizzi, Sabrina Ferilli veste nuovamente i panni dell’attrice sul viale del tramonto pronta a tutto pur di tornare sotto i riflettori in un film tv, Gloria – Il ritorno, diretto da Giulio Manfredonia. In onda il 3 marzo su Raiuno e RaiPlay, la pellicola vede l’attrice finire in carcere come conseguenza delle sue azioni scellerate messe in atto pur di riconquistare la popolarità perduta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ferilli e la sua gloria la gioia d8217essere una simpatica canaglia

© Quotidiano.net - Ferilli e la sua Gloria: "La gioia d’essere una simpatica canaglia"

La gioia, la vera storia di Gloria Rosboch che ha ispirato il film

La scomparsa di Gloria Rosboch torna sotto i riflettori con il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

Sabrina Ferilli su RaiUno con “Gloria il ritorno”. Ecco quando!

Sabrina Ferilli torna su RaiUno con il film “Gloria il ritorno”, che sarà trasmesso martedì 3 aprile, dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione intensa e autentica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ferilli e la sua Gloria: La gioia d’essere una simpatica canaglia; Dopo la prima stagione, arriva Gloria-Il ritorno; Dopo la prima stagione, Sabrina Ferilli torna in Tv con Gloria-Il ritorno; Sabrina Ferilli torna attrice in Gloria - Il Ritorno: Amo i personaggi fragili e imperfetti come lei.

ferilli e la suaDopo la prima stagione, Sabrina Ferilli torna in Tv con Gloria-Il ritornoTorna il Tv movie con Sabrina Ferilli nei panni di una diva sul viale del tramonto ... msn.com

ferilli e la suaFerilli, Gloria è una simpatica canaglia, sono stanca di interpretare santiniUna simpatica canaglia e al tempo stesso, forse il personaggio più moderno che abbia mai interpretato, perché deve stare dietro a una serie di ruoli, la moglie, l'amica, la sorella, la madre, nei q ... ansa.it