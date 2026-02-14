Sabina Ferilli descrive il suo personaggio Gloria come una simpatica canaglia, ispirandosi ai personaggi maschili di un tempo. La attrice ha spiegato quanto sia divertente interpretare una donna con queste caratteristiche, portando in scena una figura che in passato si vedeva spesso solo tra gli uomini. La sua interpretazione si distingue per il modo in cui riporta in vita un personaggio che, fino a ora, era stato solitamente associato a un mondo maschile.

"È una simpatica canaglia. Uno di quei personaggi che venivano raccontati una volta e al maschile. È una gioia raccontarlo oggi da donna. Non rientra in nessun binario, in nessuna strada. Gloria è un’essenza". A due anni di distanza dalla serie di Fausto Brizzi, Sabrina Ferilli veste nuovamente i panni dell’attrice sul viale del tramonto pronta a tutto pur di tornare sotto i riflettori in un film tv, Gloria – Il ritorno, diretto da Giulio Manfredonia. In onda il 3 marzo su Raiuno e RaiPlay, la pellicola vede l’attrice finire in carcere come conseguenza delle sue azioni scellerate messe in atto pur di riconquistare la popolarità perduta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferilli e la sua Gloria: "La gioia d’essere una simpatica canaglia"

La scomparsa di Gloria Rosboch torna sotto i riflettori con il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

Sabrina Ferilli torna su RaiUno con il film “Gloria il ritorno”, che sarà trasmesso martedì 3 aprile, dopo aver conquistato il pubblico con la sua interpretazione intensa e autentica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ferilli e la sua Gloria: La gioia d’essere una simpatica canaglia; Dopo la prima stagione, arriva Gloria-Il ritorno; Dopo la prima stagione, Sabrina Ferilli torna in Tv con Gloria-Il ritorno; Sabrina Ferilli torna attrice in Gloria - Il Ritorno: Amo i personaggi fragili e imperfetti come lei.

Dopo la prima stagione, Sabrina Ferilli torna in Tv con Gloria-Il ritornoTorna il Tv movie con Sabrina Ferilli nei panni di una diva sul viale del tramonto ... msn.com

Ferilli, Gloria è una simpatica canaglia, sono stanca di interpretare santiniUna simpatica canaglia e al tempo stesso, forse il personaggio più moderno che abbia mai interpretato, perché deve stare dietro a una serie di ruoli, la moglie, l'amica, la sorella, la madre, nei q ... ansa.it

«Tornare a interpretare Gloria è stata una sfida che mi ha coinvolto profondamente», racconta Sabrina Ferilli, che riprende il ruolo nel film tv “Gloria - Il ritorno”, in onda martedì 3 marzo su Rai 1 e RaiPlay, con la regia di Giulio Manfredonia. La storia riprende d facebook

Sabrina Ferilli su #Rai1. La seconda stagione di #Gloria andrà in onda martedì 3 marzo. #Gloria2 x.com