Felipe Melo ha commentato i recenti avvenimenti legati alla partita tra Inter e Juventus, sottolineando come il rosso mostrato a Balotelli abbia segnato un momento cruciale e portato a possibili addii. Il brasiliano, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre, ha ricordato che nel giorno di San Valentino il suo cuore batte ancora per l’Inter, la squadra con cui ha condiviso un anno e mezzo. Melo ha anche elogiato Spalletti, definendolo un vero fenomeno per come gestisce la squadra e le situazioni complesse.

Il titolo arriva all’ultima battuta, in scioltezza, dopo aver slalomeggiato tra varie cartoline di un passato in Serie A. “Il derby d’Italia si gioca nel giorno di San Valentino, quindi per chi dovrei tifare? L’Inter è la mia squadra fin da bambino, ma ho grande rispetto per i bianconeri, dove ho giocato due anni e ho battuto anche i nerazzurri”. Felipe Melo è così, schietto e diretto. Due stagioni a Torino, una e mezza a Milano. Nel mezzo sette trofei col Galatasaray. Felipe, intanto il presente: ha iniziato ad allenare? “Finalmente sì, ho un mio club e ora sono in ritiro coi ragazzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Felipe Melo: "Il mio Inter-Juve tra il rosso per Balo e addii. Spalletti un fenomeno"

Felipe Melo torna a parlare della sua carriera e del suo passato in Italia.

Felipe Melo si sbilancia sui social e lancia una vera e propria sfida alla Juventus.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Felipe Melo: Inter-Juve? I Thuram possono essere più decisivi di Lautaro e Yildiz; Felipe Melo: Tifo Inter e Galatasaray, pentito di aver lasciato la Juve. Occhio ai due Thuram; Felipe Melo: Tifo Inter e Galatasaray, ma dico Juve. Al Mondiale per Club volevo litigare con Chiellini, ma mi ha abbracciato chiedendomi scusa e abbiamo fatto pace; Felipe Melo | Lasciare la Juve è stato un errore ma il mio cuore resta all' Inter Il Galatasaray non ha dimenticato il 2013.

Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista»Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista». Le parole del brasiliano Felipe Melo, ex centro ... juventusnews24.com

Felipe Melo lascia il calcio giocato: Chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vitaFelipe Melo lascia il calcio giocato. Attraverso i propri social il centrocampista brasiliano, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus e Inter, ha annunciato il suo addio al calcio: ... tuttomercatoweb.com

Felipe Melo: "Tifo Inter e Galatasaray, pentito di aver lasciato la Juve. Occhio ai due Thuram" Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento facebook

Felipe Melo, doppio ex di Inter e Juventus, ha detto la sua sul derby d'Italia Siete d'accordo con le sue parole #FelipeMelo #InterJuventus x.com