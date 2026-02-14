Felipe Melo ha dichiarato che la Juventus sarà la favorita nel prossimo Derby d’Italia, spiegando che Chivu ha portato nuove idee a una squadra già competitiva. La sua opinione arriva pochi giorni prima dello scontro tra le due grandi del calcio italiano, che si svolgerà allo stadio San Siro. Melo ha anche commentato il ruolo di Marotta, sottolineando che ogni sua decisione sembra avere un grande impatto sulla squadra.

Inter News 24 Felipe Melo, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista del big match tra Inter e Juventus: le sue parole. L’ex centrocampista brasiliano ha commentato l’attesissimo match di San Valentino tra Inter e Juventus ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Felipe Melo, che ha vestito entrambe le maglie, non ha nascosto il suo legame profondo con i colori nerazzurri, pur mantenendo un approccio professionale verso il suo passato in bianconero. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Su quale tiferà questa sera: «Il derby d’Italia si gioca nel giorno di San Valentino, quindi per chi dovrei tifare? L’Inter è la mia squadra fin da bambino, ma ho grande rispetto per i bianconeri, dove ho giocato due anni e ho battuto anche i nerazzurri». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Felipe Melo e il suo pronostico per il Derby d’Italia: «Ecco chi vincerà. Chivu ha aggiunto idee a una squadra già forte. Marotta? Tutto ciò che tocca…»

