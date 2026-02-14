FC 26 ha annunciato un nuovo obiettivo live: SFE Rush Flash, dedicato alla promozione Stelle nella fase a eliminazione. La sfida richiede ai giocatori di completare rapidamente le sfide legate alla modalità Rush, con premi speciali in palio. Questa volta, l’evento si concentra sull’accelerare le azioni per ottenere punti e avanzare più velocemente nella competizione.

È arrivato un nuovo appuntamento con la modalità Rush! Questa volta l’obiettivo è legato alla promo Stelle della fase a eliminazione (SFE). Completando 4 delle 5 sfide disponibili, otterrai il premio gruppo finale e preziosi punti XP per avanzare nella stagione. Dettagli e Premi del Gruppo. Scadenza: 3 giorni.. Premio finale: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 84+ (Non scambiabile).. Bonus: 100 XP per il progresso stagionale.. Le 5 Sfide da Completare. Ogni singola sfida ti premia con un Pacchetto 2 giocatori oro rari 81+ (Non scambiabile). Giocane 5 Gioca 5 partite nell’evento Rush flash “Passione stellare”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuovo Obiettivo Live: SFE Rush Flash – Passione Stellare

