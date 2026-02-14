Fandonie pure sulla carta igienica | Pd smentito dal ministero

Il Pd è stato smentito dal ministero riguardo alle accuse sulla distribuzione di beni di prima necessità nelle scuole. Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8 e membro del Partito Democratico, aveva sostenuto di aver consegnato salviette, saponi e carta igienica per colmare le mancanze del Governo. Tuttavia, le autorità hanno chiarito che nessuna consegna di questo tipo è stata effettuata. La polemica ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che si sono chiesti se le promesse fatte siano reali o solo parole.

Che figura per la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, esponente dem, che sui social si era vantata di sopperire alle lacune del Governo portando alle scuole beni di prima necessità come salviette, saponi e carta igienica. E forse se n'è resa conto anche lei, visto che ha modificato il post pubblicato il giorno precedente. Ma facciamo un passo indietro. Pelucchi, due giorni fa, aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui spiegava di aver dovuto provvedere personalmente a rifornire la scuola "Riccardo Massa", così come altri dieci istituti della zona. «Nelle scuole manca persino la carta igienica.