Famiglia del bosco la mamma in lacrime | I bambini stanno vivendo nel terrore e io sto male | non li posso proteggere

Catherine, madre dei bambini della 'famiglia del bosco', ha rotto il silenzio in lacrime, accusando che i figli vivono nel terrore e lei si sente impotente nel proteggerli. La donna ha raccontato di aver incontrato una psichiatra per cercare aiuto, dopo mesi di assenza di notizie e di preoccupazioni crescenti. Il suo volto segnato dalla sofferenza ha reso evidente il peso della difficile situazione familiare.

Dopo mesi di silenzio, Catherine, la mamma dei bambini della 'famiglia del bosco', torna a parlare, intervistata a 'La Vita in diretta', subito dopo la seduta con la psichiatra nominata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, per accertare le capacità genitoriali della coppia. La mamma in lacrime «Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte», ha dichiarato la donna visibilmente commossa. I figli sono ospitati in una struttura protetta dal 20 novembre scorso, quando il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana, decidendo di dividere i bambini dai genitori. 🔗 Leggi su Leggo.it

Catherine piange nel bosco perché si sente impotente di fronte alla paura dei suoi figli.

Catherine Birmingham, madre dei bambini coinvolti nella vicenda della “Famiglia del Bosco”, si è presentata in lacrime davanti alle telecamere di La Vita in Diretta dopo aver incontrato la psichiatra.

