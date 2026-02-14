Famiglia del Bosco Catherine in lacrime | ‘I miei bambini vivono nel terrore e io non posso proteggerli’

Catherine Birmingham, madre dei bambini coinvolti nella vicenda della “Famiglia del Bosco”, si è presentata in lacrime davanti alle telecamere di La Vita in Diretta dopo aver incontrato la psichiatra. La donna ha raccontato di vivere nel terrore ogni giorno, senza riuscire a proteggere i propri figli, che si nascondono spesso sotto il letto per paura. La sua testimonianza arriva dopo mesi di silenzio e sofferenza, in un momento di grande tensione familiare.

Cosa ha detto Catherine a La Vita in Diretta dopo l’incontro con la psichiatra. Dopo mesi di silenzio e angoscia, Catherine Birmingham, la mamma dei bambini della cosiddetta “ Famiglia del Bosco “, ha deciso di parlare. La donna è stata intervistata alla Vita in Diretta subito dopo la seduta con la psichiatra nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, incaricata di valutare le capacità genitoriali della coppia. “Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore e paura e io non li posso proteggere, specialmente di notte”, ha dichiarato Catherine visibilmente commossa, rompendo un silenzio che durava da settimane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

