Fagioli e Kean firmano il colpo esterno inutile l’autorete di Parisi nel finale

Fagioli e Kean hanno segnato i gol decisivi per la Fiorentina, portando a casa una vittoria importante contro il Como, che ha invece concluso in modo sfortunato con un’autorete di Parisi negli ultimi minuti. La squadra toscana ha sfruttato le occasioni e mantenuto la calma, mentre i padroni di casa hanno sprecato diverse chance e si sono fatti trovare impreparati nel finale. La partita si è decisa con due azioni rapide che hanno superato la difesa avversaria.

COMO – La Fiorentina espugna lo stadio "Sinigaglia" per 1-2, portando a casa tre punti pesantissimi al termine di una gara interpretata con intelligenza tattica e nervi saldi, qualità diametralmente opposte a quelle messe in mostra da un Como sprecone e, nel finale, autodistruttivo. La chiave del match va ricercata nella prima mezz'ora. Mentre i padroni di casa macinavano gioco sbattendo ripetutamente contro il muro dell'imprecisione (emblematici i cinque tentativi a vuoto di Nico Paz), la formazione viola ha atteso il varco giusto per colpire. Al 26?, alla prima vera incertezza difensiva locale, Fagioli ha trovato l'angolino basso con un destro chirurgico dall'interno dell'area, impartendo una severa lezione di concretezza ai lariani.