Fabregas | Kuhn è sempre più decisivo Nico Paz ha più talento di me

Cesc Fabregas ha spiegato che Kuhn sta diventando fondamentale per il Como, mentre Nico Paz mostra un talento superiore al suo. La sua analisi arriva prima dell'incontro con la Fiorentina, quando il centrocampista ha osservato le prestazioni dei compagni durante l’allenamento.

Il Cesc Fabregas del Como ha fornito un quadro chiaro della situazione in vista della sfida contro la Fiorentina, nelle battute iniziali del match. In collegamento con Dazn, l’allenatore ha indicato i margini di miglioramento, le titolarità in discussione e i profili che richiedono maggiore attenzione, offrendo una lettura orientata ai fatti e alle dinamiche di squadra. L’attenzione è rivolta alle condizioni dei giocatori, alle scelte di formazione e all’esigenza di mantenere equilibrio tra esperienza e nuove riferimenti tecnici. L’intervento riflette una gestione mirata alla resa collettiva e al contributo specifico di chi ha trovato continuità dopo settimane difficili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cesc Fabregas ha commentato prima della partita tra Como e Fiorentina, spiegando che Kuhn sta trovando continuità e che Nico Paz è più forte di lui.

