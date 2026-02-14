Cesc Fabregas si lamenta dopo la sconfitta contro la Fiorentina perché ritiene che nel secondo tempo la partita non si sia giocata davvero. Ha detto che la squadra non ha avuto la stessa grinta e che i giocatori sembravano stanchi, anche se il suo tono era più di frustrazione che di giustificazione. Durante l'intervista a Dazn, ha anche osservato che la mancanza di intensità ha influenzato il risultato finale.

Cesc Fabregas, intervenuto a Dazn, ha commentato così la sconfitta maturata contro la Fiorentina. Le parole di Fabregas. A Dazn: ” Mi fa arrabbiare non essere riuscito a far comprendere ai ragazzi l’importanza della partita. Ho provato per tutta la settimana, mostrando video motivazionali, forse anche troppo. Dopo una gara complicata come quella di Napoli, non è facile confermarsi: quando parlano troppo bene di te, può indebolirti. Mi ha ricordato una partita in Serie B contro l’Ascoli, quando subimmo un gol e poi non si gioco più” Questa è una sfida che va vinta al di là della tattica; bisogna trovare la motivazione per ripartire dopo una grande vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas ha ragione ma indubbiamente rosica: “Nel secondo tempo non si è giocato”

Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta contro l’Inter, osservando che la squadra ha giocato bene nel secondo tempo, ma sono mancati alcuni dettagli decisivi.

Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha commentato l’andamento della partita.

