Cesc Fabregas si è infuriato con Morata dopo l'espulsione per la rissa con Ranieri. La lite ha provocato la sua uscita anticipata dal campo durante la partita, creando tensione tra i giocatori. L’allenatore del Como ha criticato duramente lo spagnolo, sottolineando che, con la sua esperienza, dovrebbe saper controllare le emozioni. Ha aggiunto che un comportamento così può compromettere le possibilità di vittoria della squadra, considerando quanto sia sottile il confine tra successo e sconfitta.

"La provocazione fa parte del calcio, chi non vive la provocazione deve fare un altro lavoro. Lui è un giocatore di esperienza, mi aspetto di più da lui, perché la linea tra vincere e perdere è molto sottile. Gli alibi non mi piacciono. Bisogna fare la propria partita, quello che dicono gli altri non ci deve importare". Fabregas non le ha mandate a dire ad Alvaro Morata dopo il doppio giallo che è costato l'espulsione dello spagnolo nel finale della gara persa 2-1 dal Como in casa con la Fiorentina. Il tecnico dei lariani si è arrabbiato molto col suo attaccante, che ora salterà per squalifica il recupero col Milan di mercoledì a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas furioso con Morata per il rosso: "Se cedi alle provocazioni cambia mestiere"

