Fa un incidente senza patente e si finge il cugino | smascherato grazie ai social

Un uomo senza patente ha causato un incidente e ha cercato di nascondere la propria identità fingendo di essere il cugino. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha scoperto la truffa grazie alle foto condivise sui social network, che hanno permesso di identificare il vero coinvolto. L’uomo è stato denunciato per aver tentato di evitare sanzioni.

Si era spacciato per il cugino durante i rilievi di un incidente stradale per evitare conseguenze, ma è stato scoperto e denunciato dalla Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando una pattuglia è intervenuta a Savignano per i rilievi di un sinistro che aveva coinvolto una Bmw e una Citroën. Sul posto erano presenti i due conducenti e un passeggero della Bmw. In base agli accertamenti effettuati nell'immediatezza, il conducente della Bmw, un cittadino senegalese di 32 anni, era stato sanzionato per mancata precedenza e per non essersi sottoposto alla visita medica prevista nell'ambito della revisione della patente.