EXPLOIT DI COPPA Le favola a metà di Ancona e Alessandria

L'anconetano Andrea Rossi ha causato clamore segnando un gol decisivo durante il match di Coppa Italia tra Ancona e Alessandria. La partita, giocata con intensità, ha regalato un risultato sorprendente e ha acceso le speranze di entrambe le squadre di raggiungere le fasi finali. Tra passaggi veloci e tiri in porta, il confronto si è concluso con un pareggio che ha lasciato il pubblico senza fiato.

In poche circostanze la Coppa Italia delle piccole ha regalato emozioni degne dei libri di storia. Nel 2015 l’Alessandria (nella foto) di Serie C ha conquistato la semifinale, ma in finale andò il Milan. Solamente il Napoli nel 1961-1962 ha vinto la competizione militando in B. Sempre in Serie B, l’Ancona nel 1994 sfiorò la vittoria dovendosi arrendere solamente alla Sampdoria in finale nel doppio confronto. Nel campionato 1983-1984 il Bari (Serie B) riuscì a sconfiggere la Juventus, ma poi si fermò in semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - EXPLOIT DI COPPA. Le favola a metà di Ancona e Alessandria Motivi di ordine pubblico. Le spoglie di San Francesco: "sfrattano» la finalissima di Coppa dell’Ancona La finale di Coppa Italia di Serie D non si giocherà in un’unica partita a Gubbio. Il grande tennistavolo torna ad Ancona: al PalaScherma le Final Four di Coppa Italia Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sarri dopo il raggiungimento della semifinale di Coppa italia; Storica impresa della Fanni Futsal: Sassari per la prima volta è alle Final Eight di Coppa Italia; Olimpiadi, il Piemonte spera in un exploit di Casse; Novità dell'ultim'ora per i Quarti di Coppa Italia tra Inter e Torino: Chivu dà spazio ad un nerazzurro U23. Ascolti tv, Colpa dei sensi in calo: exploit dello sport con Napoli-Como e le Olimpiadi (Il marciatore è l'eccezione)La fiction con Gabriel Garko è il programma più visto ma cala rispetto all'esordio. Rai1 scende al terzo posto con Il marciatore. Ottima la Coppa Italia ... affaritaliani.it Olimpiadi, il Piemonte spera in un exploit di CasseSabato dalle 11.30 la discesa libera maschile con in gara il 35enne nativo di Moncalieri e cresciuto in Alta Val Susa ... rainews.it "Ora dobbiamo fare punti ogni partita. Grande rispetto per la capolista Ancona ma sono fiducioso". Mister Giovanni Pagliari prima di dirigere l'allenamento odierno. facebook