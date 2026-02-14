Ex Ogr e ‘Pistoiese-Rosselli’ | centrodestra contro Funaro Ma Draghi Fdi

Il centrodestra si scontra con Funaro a Firenze, dove l’ex Ogr e la partita tra Pistoiese e Rosselli scaldano gli animi. La disputa si intensifica, mentre Draghi di Fratelli d’Italia si schiera apertamente contro le posizioni dei suoi alleati, rompendo gli schemi sul futuro dell’asse viario in città. Nel frattempo, Nobili critica la gestione e mette in discussione le decisioni prese finora.

Firenze al Bivio: Centrodestra Diviso, Nobili Contestano e Draghi Rompe gli Schemi sul Nuovo Asse Viario. Firenze è al centro di un acceso confronto urbanistico che vede contrapposti il centrodestra, alcune associazioni civiche e l’amministrazione comunale di Eugenio Funaro. Al cuore della disputa c’è la riqualificazione delle ex Ogr e la costruzione di una nuova strada, la ‘Pistoiese-Rosselli’, destinata a decongestionare il traffico di via Baracca. A rompere la linea comune dell’opposizione è stato il vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia), che ha espresso sostegno al progetto della nuova strada, aprendo una spaccatura nel fronte del centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il centrodestra ha criticato duramente Funaro per la gestione delle ex Ogr e della nuova strada Pistoiese-Rosselli, dopo che Draghi di Fratelli d’Italia ha affermato che il progetto di collegamento tra viale Rosselli e via Pistoiese rappresenta una soluzione necessaria per alleggerire il traffico.

Ex Ogr e Fosso Macinante, due zone di Firenze al centro di un acceso confronto tra il governatore Giani e l’assessore Funaro, che accusano i nobili di opporsi a ogni proposta di riqualificazione.

