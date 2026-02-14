Evans torna in testa nel rally svedese a causa di una strategia più aggressiva sulle strade ghiacciate. La giornata si apre con temperature che oscillano tra neve e ghiaccio, mettendo alla prova i piloti su tre prove decisive. Nel frattempo, Solberg cerca di salire sul podio, spinto dal supporto dei tifosi locali. La gara si svolge sotto un sole che rende il terreno più scivoloso del previsto.

Un avvio di giornata caratterizzato da condizioni miste tra neve e ghiaccio ha visto i protagonisti del rally affrontare tre prove chiave in una cornice soleggiata ma insidiosa. Le strade, coperte da una slabba gelata, hanno richiesto controllo, precisione e gestione efficace della trazione, offrendo un quadro competitivo molto serrato e dinamico dall'inizio fino al termine della sessione mattutina. Le tre prove principali — ps9 vännäs 1 (15,70 km), ps10 sarsjöliden 1 (16,72 km) e ps11 kolksel 1 (16,94 km) — hanno mostrato condizioni di terreno neve e ghiaccio. A chiudere la mattinata in vetta è stato Evans Martin al volante della Toyota GR Yaris Rally1, con tempo complessivo di 01:35:43.

© Mondosport24.com - Evans riconquista la vetta in Svezia, Solberg punta al podio

Ogier si ferma con la sua Toyota a causa di un guasto meccanico, lasciando Evans in testa dopo che Solberg ha commesso due errori durante le prime prove speciali.

Con il Rally di Montecarlo alle spalle, la scena si sposta in Svezia, dove Solberg si prepara a tornare protagonista.

