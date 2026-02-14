Evan Bros in fiducia Debutto mondiale vicino

Evan Bros si prepara a fare il suo debutto nel Campionato del Mondo SuperSport 600 Next Gen, a causa dell’arrivo di una nuova sfida e di una collaborazione con l’azienda cinese ZXMOTO. La squadra ravennate, vincitrice dello scorso anno, si è affacciata sulla scena internazionale con la Yamaha R9, e ora si trova alla soglia di una gara importante sul circuito australiano di Phillip Island, dove si apre la stagione. Per la prima volta nella sua storia, Evan Bros corre con un supporto tecnico diverso e con una nuova casa costruttrice, portando in pista anche una passione che nasce dall’ideatore cinese Zhang Xue.

L’assalto al Mondiale comincia ora, come di consuetudine sul circuito australiano di Phillip Island. Al solito è il paddock della SuperBike ad avviare la stagione agonistica delle moto e, naturalmente, ci sarà anche il team ravennate Evan Bros, miglior squadra lo scorso anno, alla prima stagione con la Yamaha R9 ma quest’anno, per la prima volta nella sua storia iridata, con ZXMOTO l’azienda cinese nata nel 2024 e lanciatasi nell’agonismo, anche per la passione del suo fondatore, il pilota e ingegnere cinese Zhang Xue, le cui iniziali danno il nome all’ottava casa che concorrerà in questa edizione del campionato del Mondo SuperSport 600 Next Gen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Evan Bros in fiducia. Debutto mondiale vicino Motociclismo. Da martedì i piloti di Evan Bros sul circuito di Philipp Island Martedì i piloti di Evan Bros partiranno per il circuito di Philipp Island, dove si svolgeranno i test finali prima dell’inizio del campionato mondiale di motociclismo. Netflix vuole Warner Bros: la partita per il mercato mondiale Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Evan Bros I primi test fanno ben sperareDopo settimane di preparazione e costante lavoro presso il reparto corse a Ravenna, la scuderia ravennate Evan Bros, da quest’anno Yamaha bLUcRU è scesa in pista per il primo test del 2025: una ... ilrestodelcarlino.it Motociclismo. Evan Bros, prove di mondiale Superbike in Spagna: Lavorato con intensitàA poco più di mese dal debutto ufficiale della nuova stagione del Mondiale SuperBike e delle classi collegate, il 20 febbraio in Australia, fervono i preparativi. Anche perché non manca molto ... msn.com First official 2026 Winter Test at @andaluciacircuit The all-new 'ZXMOTO Factory Evan Bros Racing' Team is gearing up What do you think about our ZXMOTO 820RR : @squirrely_films #zxmoto #evanbrosfamily #motorsport #worldSSP #worldSBK facebook