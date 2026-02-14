Ursula von der Leyen ha detto che l’Unione Europea deve attuare concretamente il patto di difesa reciproca, firmato nel suo trattato fondativo. La presidente della Commissione europea ha spiegato che, in risposta alle crescenti tensioni internazionali, l’UE dovrebbe rafforzare la cooperazione militare tra gli Stati membri. Durante il vertice di Monaco, ha sottolineato l’urgenza di tradurre in azione gli impegni presi, sottolineando come questa mossa possa migliorare la sicurezza comune.

"Mutual defence is not an optional task for the European Union. It is an obligation within our own treaty," von der Leyen said in a speech at the conference. "It is our collective commitment to stand by each other in case of aggression, or in simple terms: one for all and all for one. And this is Europe's meaning." "La mutua difesa non è un compito opzionale per l'Unione europea. È un obbligo previsto dal nostro stesso trattato", ha detto von der Leyen in un discorso alla conferenza. "È il nostro impegno collettivo a stare l'uno al fianco dell'altro in caso di aggressione, o in termini semplici: uno per tutti e tutti per uno.

L’Unione Europea invita la Russia a dimostrare il proprio impegno verso la pace in Ucraina, dopo che Kyiv e i suoi alleati hanno concordato un piano di pace e garanzie di sicurezza.

